Rezeg a léc az óriások alatt: A DVTK hatot gurított, a Fradi pedig térdre kényszerült a Fizz Ligában – Jön a totális elemzés!

A hazai sportélet legizgalmasabb pillanatait a Magyar Kupa nyolcaddöntői és a Fizz Liga 22. fordulója szolgáltatták, ahol a téli olimpia magyar hősei mellett a gólvágók vitték a prímet. A kupamérkőzések izgalmai tetőfokára hágtak, a bajnoki tabella változása pedig új izgalmakat ígér az olimpiai interjúk és riportok mellett. A DVTK valóságos gólfesztivált rendezett, hatot gurítva a Paksnak, miközben a Ferencváros váratlanul botlott Zalaegerszegen.