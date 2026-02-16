Rezeg a léc az óriások alatt: A DVTK hatot gurított, a Fradi pedig térdre kényszerült a Fizz Ligában – Jön a totális elemzés!

A hazai futballpályákon nem volt kegyelem az elmúlt napokban. A Magyar Kupa nyolcaddöntőiben a DVTK történelmi mészárlást rendezett Paksom, miközben a Fizz Liga 22. fordulója is tartogatott bombameglepetéseket. Stábunk emellett a milánói téli olimpia sűrűjéből jelentkezik exkluzív riportokkal. Itt a sportvilág krémje, sallangmentes elemzésekkel.
A hazai sportélet legizgalmasabb pillanatait a Magyar Kupa nyolcaddöntői és a Fizz Liga 22. fordulója szolgáltatták, ahol a téli olimpia magyar hősei mellett a gólvágók vitték a prímet. A kupamérkőzések izgalmai tetőfokára hágtak, a bajnoki tabella változása pedig új izgalmakat ígér az olimpiai interjúk és riportok mellett. A DVTK valóságos gólfesztivált rendezett, hatot gurítva a Paksnak, miközben a Ferencváros váratlanul botlott Zalaegerszegen.