Nem érdekli a Tisza Párt szimpatizánsainak többségét Magyar Péter drogos bulibotránya. A HírTV riportere több tiszás eseményen is megkérdezte Magyar Péter híveit arról, szerintük szabad-e egy miniszterelnök-jelöltnek ilyen partikon részt vennie. A legtöbbjük azonban csak vállat vont és politikai fogásnak tartja az ügyet, sőt, volt aki még azt is megkérdőjelezte, hogy igaz-e, hogy a tiszás összejövetelen kábítószernek látszó por volt, miközben ezt már Magyar Péter is beismerte.