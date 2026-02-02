A számok magukért beszélnek, a mérleg nyelve a kormányfő felé billen

A Nézőpont Intézet megjegyzi, hogy Orbán Viktor támogatottsága különösen magas a 60 éven felüliek és a vidéken élők körében, ami beárazza Magyar Péter országjárását. A felmérésben a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk mozgalom vezetőire is rákérdeztek. Dobrev Klárát és Toroczkai Lászlót a megkérdezettek 4-4 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére.