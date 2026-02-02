Megvan az árfolyam: Ennyiért árulják a „szeretetet” Magyar Péterék – Videó a szégyenteljes lebukásról!

Vége a színjátéknak, lehullt az álarc. Orbán Viktor videója feketén-fehéren bizonyítja azt, amit eddig csak sejtettünk: a Tisza Párt „spontán” dühöngői valójában fizetett statiszták. A tarifa: 20.000 forint plusz benzinpénz. Ennyibe kerül ma a „hazafiság” Magyar Péteréknél. Szégyen! Miközben a színpadon a szeretetről és az összefogásról hablatyolnak, a színfalak mögött hideg számítással vásárolják meg a balhét.

A Lázárinfón látott agresszió nem a nép hangja volt, hanem a zsoldosok üvöltése. Észnél kell lennünk a kampány hátralevő részében, mert ezek nem vitatkozni akarnak, hanem rombolni. A békés többségnek nem szabad felülnie a fizetett provokációnak. A Tisza Párt ezzel a húzással kiiratkozott a demokratikus versenyből, és belépett az alvilági módszerek sötét sikátorába. Aki bűnözőket küld a politikai ellenfeleire, az nem kormányozni akar, hanem uralkodni – terrorral.