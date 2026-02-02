A „messiás” lufi kipukkadt! A magyarok többsége szerint Orbán Viktor az egyetlen alkalmas vezető – Itt a bizonyíték!

A valóság makacs dolog, és most éppen ajtót mutatott a Tisza Párt álomvilágának. A Nézőpont Intézet legfrissebb adatai szerint Orbán Viktor továbbra is megkérdőjelezhetetlen fölénnyel vezeti a miniszterelnök-jelöltek versenyét. Miközben a Facebookon dőlnek a virtuális szívecskék, a való életben a választókorúak 46 százaléka a jelenlegi kormányfőre bízná az országot. Ezzel szemben a hazudozó Magyar Péter csupán 35 százalékot tudott összekaparni, ami a "rendszerváltó" ambíciókhoz édeskevés. Mráz Ágoston Sámuel elemzése rámutat: ez nem pillanatnyi megingás, hanem tartós állapot. A legalkalmasabb kormányfő kérdésében a magyarok nem kérnek a bizonytalanból. A vidéki támogatottság és az idősebb korosztály bölcsessége stabil bázist ad a miniszterelnöknek. A lufi ereszt, a tények pedig kopogtatnak.

Lehet itt tüntetni, lehet bűnözőket bérelni, de a nap végén a választók a biztonságra és a kompetenciára szavaznak.

Mráz Ágoston Sámuel találóan fogalmazott: Orbán Viktor nem kicsit, hanem nagyon vezet. Ez a meccs nem döntetlen, sőt, még csak nem is szoros. A kistelepüléseken élők és az idősebbek pontosan tudják, mi a különbség egy államférfi és egy influenszer között. Az egyik kormányoz, a másik posztol. A 11 százalékos különbség a politikában egy szakadék. Úgy tűnik, Magyarország mégsem kér a "londoni bankárokból" és a zavaros hátterű messiásokból. A csendes többség ismét hallatta a hangját, és az üzenet egyértelmű: a kormányrudat nem adják oda egy kezdőnek, akinek a legnagyobb teljesítménye eddig a hangoskodás volt.