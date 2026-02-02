NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az Észak-Amerikát sújtó téli vihar már több mint 100 halálos áldozatot követelt

Észak-Karolina kormányzója arra kérte az embereket, hogy ha tehetik, maradjanak otthon. A hétvégén több mint ezer közúti baleset történt, és 17 ezer otthonban nincs áram.

Olyan hóvihar sújtotta Észak-Karolinát, amilyen ritkán fordul elő.

- jelentette ki Észak-Karolina kormányzója. Josh Stein hozzátette, hogy mindenhol igyekeznek eltakarítani a rekordmennyiségű havat, de arra kérte a lakosokat, ha lehet, ne induljanak útnak.

Az emberek igyekeztek felkészülni a várható időjárásra, a boltok polcairól villámgyorsan elfogytak a termékek. A vihar a múlt héten érte el Észak-Amerikát, az ítéletidőben eddig már több mint százan meghaltak. A helyzetet nehezíti, hogy országszerte több mint 170 000 háztartás maradt áram nélkül.

