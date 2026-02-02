Az egész Közel-Keletre kiterjedő háborút okozna egy amerikai támadás

Halál Amerikára, halál Angliára és halál Izraelre: ezt skandálta a közönség a legfőbb iráni vezető beszéde előtt és közben. Hamenei ajatollah arról beszélt, hogy Irán már hozzászokott az amerikai háborús retorikához.

Az iráni parlament közben terrorszervezetnek nyilvánította az Európai Unió összes hadseregét, miután az unió a múlt héten ugyanezt tette az Iráni Forradalmi Gárdával. Az iráni házelnök a képviselők támogató bekiabálásai közepette kijelentette, hogy az európaiak amerikai és izraeli parancsra tettek így, és ez is jelzi, hogy Európának semmi súlya nincs. Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy sikerül diplomáciai úton rendezni a konfliktust. Donald Trump azt mondta, hogy ha nem, akkor majd kiderül, igaza volt-e az ajatollahnak.

Isztambulban közben amerikai zászlókat gyújtottak fel az Irán-párti tüntetők, és Donald Trumpot Dávid-csillaggal a homlokán ábrázolták. A demonstrálók Izraelt és Benjamin Netanjahut is szidták. Ezzel egyidőben az eilati kikötőben megjelent egy amerikai romboló, miután az iráni kormány egy főtanácsadója úgy nyilatkozott, hogy bármilyen amerikai beavatkozás esetén Tel Aviv lesz az iráni rakéták célpontja.

A feszültség nyár óta tart, amikor Izrael és az Egyesült Államok lebombázta az iráni atomfegyver-fejlesztő üzemeket. Donald Trump az elmúlt hetekben pedig keményen bírálta, hogy az iráni biztonsági erők több ezer embert lőttek le a kormányellenes tüntetéseken.