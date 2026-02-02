A „humbug”, ami milliókat hagy a zsebedben – Mindenki másnak a gatyája rámegy a rezsire, csak a magyaroknak nem

Forduljunk most egy percre a „rendszerváltó” hevületben égő honfitársainkhoz, akik elhitték, hogy a rezsicsökkentés csak egy fideszes trükk, egy „humbug”. Nos, van egy rossz hírünk a számukra: úgy tűnik, az Eurostat – az Európai Unió hivatalos statisztikai hivatala – is belépett a Fideszbe. Orbán Balázs ugyanis nem a „kormánypropagandát” osztotta meg, hanem a brüsszeli számokat. És mit látunk?

Azt, hogy Európában mindenki más legalább a dupláját fizeti annak, amit mi. Van, aki a négyszeresét. Kedves Tisza-hívő! Amikor a vezéred azt mondja, hogy ez humbug, akkor valójában azt mondja: „Bárcsak te is négyszer annyit fizetnél, mint a hollandok, csak hogy nekem igazam legyen!” Mert a matek makacs dolog. A Tisza Párt gázügynökei persze engedelmes kisdiákként bólogatnak Brüsszelnek, ahol éppen azon dolgoznak, hogy 2027-re teljesen kivezessék az orosz gázt. Hogy ez mit jelent? A rezsicsökkentés végét és a megélhetési válságot. De kérdezzük meg halkan: biztos, hogy azért akartok kormányváltást, hogy utána fázhassatok télen? Mert a „szabadságharc” nagyon romantikus dolog a Facebookon, de amikor megjön a 150 ezres gázszámla a 30 ezres helyett, akkor a lájkok nem fognak befűteni a lakásba.

A matek nem hazudik, a „messiás” viszont igen

Lássunk tisztán: itt nem ideológiák csapnak össze, hanem a te pénztárcád és a brüsszeli érdekek. Brüsszel terve világos: drága energia, ideológiai alapú szankciók, és fizessenek a családok. A Tisza Párt pedig ehhez asszisztál, amikor „humbugnak” nevezi az egyetlen védőhálót, ami elválaszt minket a nyugati energiaáraktól. Orbán Balázs posztja tökéletes "szekta-teszt": aki ezek után is azt mondja, hogy a rezsicsökkentés nem létezik, az nem a szemének hisz, hanem a vallásának. De az intelligens ember ismérve, hogy képes felülvizsgálni a véleményét, ha szembejönnek a tények.

Tényleg elhiszitek, hogy azok a "szakértők", akik a négyszeres árat tartanák piaci alapúnak és igazságosnak, a ti érdekeiteket nézik? A nemzeti kormány nem ígérget, hanem cselekszik: küzd a családokért. A választás egyszerű: vagy a Fidesz és az olcsó energia, vagy a Tisza és a brüsszeli árszínvonal. Lehet utálni a kormányt, de a pénzedet égetni a gyűlölet oltárán... nos, az nem ellenzékiség, hanem önsorsrontás.