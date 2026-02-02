Közös nukleáris védelmi rendszerről tárgyalnak az európai országok

Többek közt szó esik arról, hogy Ausztriában meghosszabbítanák a katonai szolgálat időtartamát, közben a német kancellár szerint több európai ország arról tárgyal, hogy egy közös nukleáris védőernyőt kellene létrehozni a kontinensen.
A tartalomból:
Közös nukleáris védőernyőt hozna létre Európában a német kancellár
Meghosszabbítanák Ausztriában a katonai szolgálat időtartamát
Újfajta adót vetne ki a holland liberális kormányzat a védelmi kiadások fedezésére
Vendégek:
István Dániel blogger
Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője
Vukics Ferenc katonai szakértő
Műsorvezető: Gulyás Áron