HírTvKülföld

Közös nukleáris védelmi rendszerről tárgyalnak az európai országok

Többek közt szó esik arról, hogy Ausztriában meghosszabbítanák a katonai szolgálat időtartamát, közben a német kancellár szerint több európai ország arról tárgyal, hogy egy közös nukleáris védőernyőt kellene létrehozni a kontinensen.

A tartalomból:
Közös nukleáris védőernyőt hozna létre Európában a német kancellár
Meghosszabbítanák Ausztriában a katonai szolgálat időtartamát
Újfajta adót vetne ki a holland liberális kormányzat a védelmi kiadások fedezésére

Vendégek:
István Dániel blogger
Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője
Vukics Ferenc katonai szakértő

Műsorvezető: Gulyás Áron

 

