Olasz szakértő a HírTV-nek: szégyenletes, hogy nem segítünk Magyarországnak alternatívát találni

"Szégyenletesnek tartom, hogy nem sokat tettünk annak érdekében, hogy segítsünk Magyarországnak, Csehországnak vagy Romániának alternatívát találni. Mi, olaszok, akik az Adriai-tenger partján élünk, és nagy kikötői illetve feldolgozó kapacitással rendelkezünk, délről tudunk importálni olajat és kőolajtermékeket. Azerbajdzsánból gázátalakítók érkeznek. Vannak finomítóink, amelyeket bezárunk, és ezzel hozzájárulunk a közép-európai államok problémájához. Így elkerülhetetlen, hogy Magyarország függjön az orosz energiahordozóktól" - nyilatkozta Davide Tabarelli szakértő, az olasz kormány tanácsadója.