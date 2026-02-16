A világ legerősebb embere üzent Budapestnek: Ezt a videót látnia kell minden magyarnak!

Orbán Viktor legfrissebb videója futótűzként terjed, és nem véletlenül: a képsorok a magyar-amerikai aranykor hivatalos kezdetét hirdetik. Amikor Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Karmelita kolostorban kezet rázott a magyar kormányfővel, az nem csupán egy diplomáciai csúcstalálkozó volt, hanem a nemzeti szuverenitás és a stratégiai szövetség diadala. A világrend átalakult, és ebben az új rendben Magyarország nem statiszta, hanem a Fehér Ház kiemelt partnere. Ez a felvételek minden képkockájából sugárzik: a kölcsönös tisztelet, az erő és a közös jövőkép.

A történelem a szemünk előtt íródik: Orbán Viktor és Marco Rubio kézfogása a biztonság garanciája.