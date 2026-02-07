NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Harminc év múltán újra létkérdéseink közé került a háború témája

Az államtitkár a szombati Háborúellenes gyűlés-sorozat szombathelyi állomásán szólalt fel.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

.

 

Továbbiak a témában