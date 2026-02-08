Így trükközik a Tisza Párt

A Tisza Pártnak van egy valós és egy kampány kirakat programja is - hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Szikra Levente szerint a tavaly ősszel kiszivárgott, több mint 600 oldalas megszorító intézkedéseket tartalmazó Tisza-tervet kell komolyan venni a párt részéről, ugyanis a szombaton bemutatott új program csak egy megvalósíthatatlan ígéret halmaz. Szikra Levente azt is hozzátette: mindezt jól példázza, hogy az orosz energiaimportot csak 2035-ig szüntetnék meg Magyar Péterék, miközben a brüsszeli elvárások szerint 2027-ig kell ennek eleget tennie a tagállamoknak.