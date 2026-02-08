Magyar Péterék tagadják, de egy volt vezető elismerte: létezik a terv

Magyar Péteréknek két programja van: az egyik az, amivel megtévesztik az embereket, a másik az, pedig amire valójában készülnek - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Bár a Tisza párti politikusok tagadták, hogy valós lenne az Indexhez kiszivárgott gazdasági terv, Magyar Péterék egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője is megerősítette: létezik a dokumentum. A Fidesz frakciószóvivője szerint a Tisza valódi programja Brüsszel programja, ami háborút, bevándorlókat és gender propagandát hozna magával.