Háborús biznisz a Tiszában? Nem csak Kapitány István érintett

Ha Magyarország leválna az orosz olajról és gázról, akkor a következő évi rezsiköltség csaknem 1 millió forint lenne - hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: Kapitány Istvánt, azért küldték Magyarországra, hogy az energiacégeket kiszolgálva megszüntesse a rezsicsökkentést Magyarországon.

Januárban igazolta le a Tisza párt Kapitány Istvánt. A politikai formáció gazdasági és energetikai szakembere korábban a Shell alelnökeként tevékenykedett, első megszólalásai között pedig szinte azonnal a rezsicsökkentést kezdte bírálni.

Az energiaválság nem jött rosszul a tiszás politikusnak, ugyanis jól megszedte magát vele - erről az Origo számolt be. A portál a Schell vállalati modelljét alapul vége kiszámolta, hogy cégnél töltött idő alatt több százezer Shell-részvényt kaphatott. 2026 február 5-i árfolyamon egy darab Shell részvény 75,2 dollárt ért. Vagyis az Origo szerint Kapitány István csak Shell-részvényekben tartott vagyona elérheti a 37,6 millió dollárt, vagyis megközelítőleg 12,1 milliárd forintot.

De nem Kapitány István az egyetlen a Tisza pártban, aki a háborún kereskedhet. Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozatából ugyanis kiderül, hogy 12 322 darab Shell-részvénye van a Tisza párt fővárosi közgyűlés frakcióvezetőjének is.