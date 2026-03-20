Gajdos László és a könnyebb út: a tiszás jelölt kijelentése borzolja a kedélyeket

Nehéz sorsú oroszlánkölyköket hagyott volna elpusztulni Gajdos László. A Nyíregyházi Állatkert igazgatója, aki egyben a Tisza párt hely jelöltje egy, a Célpont birtokába jutott hangfelvételen beszél arról, hogy túl sok gondot jelentenének a beteg állatok, így inkább a könnyebb utat választotta volna.

A hangfelvételen elhangzottak szerint volt befogadója az állatoknak. A tiszás politikus szerint azonban túl sok az oroszlán Magyarországon.

A tiszás állatkert igazgatójának nem ez az első botrányos megnyilvánulása. Mint ismert, a Nyíregyházi Állatkertet az önkormányzati cég vezeti, amelynek élén Gajdos áll. A tiszás jelölt pedig alkalmazottait és rokonát juttathatta üzleti előnyhöz az állatparkban.