Brutális drágulás, elszálló infláció és fenyegető bóvli kategória a szomszédban

A román gazdaság úgy zuhan, mint egy kő: a hivatalos adatok szerint technikai recesszióba került az ország. Míg a politikusok egymásra mutogatnak a kormányválság miatt, a lakosságot a két számjegyű infláció fojtogatja. Az áram, a lakbérek és az üzemanyagok ára az egekbe szökött, mintha egy sosem látott vihar tépné szét a családi költségvetéseket.

A rekordméretű államadósság és a csökkenő beruházások miatt egyre reálisabb veszély, hogy Románia hamarosan a bóvli kategóriába csúszik vissza.