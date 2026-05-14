Magyar Péter visszavonta kampányígéretét

Kampányígéretük ellenére mégsem lesz 480 forintos benzinár Magyarországon. Ezt az újdonsült miniszterelnök maga jelentette be. Magyar Péter megválasztása előtt még azt hangoztatta, hogy benzinárstopot kellene bevezetni 480 forinton, azonban az első kormányülésen az emelkedő piaci árak mögé bújt. Azt azonban elismerte, hogy a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére, a szomszédos országok átlagáraihoz képest a védett árnak köszönhetően a magyarok kevesebbet fizetnek az üzemanyagért.