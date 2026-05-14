Szívszorító fordulat: Kárpátaljai árváknak adták a milliókat a leköszönő miniszterek

A távozó miniszterek egy kárpátaljai gyermekotthonnak adják a végkielégítésüket. A feszült átadás-átvétel mellett az olcsó benzin sorsa is kérdéses.
A kormányzati átadás-átvétel során a távozó miniszterek nemes gesztust tettek: a vitatott végkielégítés teljes összegét egy kárpátaljai gyermekotthon támogatása céljából ajánlották fel. Bár az eseményt politikai odaszúrások a háttérben kísérték, az igazi kérdés most a lakosság számára az üzemanyagár alakulása.
Szakértők szerint ugyanis erősen kérdéses a kedvezményes üzemanyag tarthatósága, így a békés jótékonyság ellenére komoly gazdasági kihívások várnak a folytatásban.