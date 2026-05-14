Bodrogi Gyula: Ameddig bírom, addig leszek a színpadon

Pályafutása kilencévesen, egy pápai háborús darabbal indult, és bár egy időben matematika-fizika szakos tanárnak készült, a sors és a veleszületett talentum végül visszaterelte a világot jelentő deszkákra.

A művész a HírTV Ikon Budai Ivettel című műorában idézte fel gazdag életútját: a József Attila Színház korai, legendás éveit, amikor igazgatója, Fodor Imre szó szerint bezárta őt az öltözőbe, amíg meg nem tanulta a szerepét; a Vidámszínpad élén eltöltött két sikeres évtizedét, valamint azt a korszakot, amikor a szakma még csak „Törőcsik Mari férjeként” emlegette.

Bodrogi Gyula szerint a színház varázslata és igazi gyógyító ereje a színész és a közönség közötti megmagyarázhatatlan, estéről estére újjászülető és meghaló szövetségben rejlik.