A tényleges életogytiglan – a lassú halálos ítélet – megszólal a családirtó

A hazai jogrendszer legsúlyosabb büntetése ma a tényleges életfogytigtartó szabadságvesztést jelenti, miután a halálbüntetés intézményét végleg eltörölték. Bár az utolsó Magyarországon kivégzett személyt 1988-ban küldték bitófára, ma már a legkegyetlenebb gyilkosok a börtön falai között maradnak. Azoknál, akiknél a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kizárt, a cella a végállomás.