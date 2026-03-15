Kocsis Máté brutálisan őszinte vallomása! Ezt tervezik a fiataljainkkal a háborúpártiak

A Békemenet hömpölygő tömegében nyilatkozott a Hír TV-nek Kocsis Máté, aki a legkeményebb politikai valósággal szembesítette a nézőket. A frakcióvezető határozottan kijelentette, hogy a nyugati vezetők nyilatkozatai alapján Európa háborúra készül, és a nyomásgyakorlás fókuszában a sorsdöntő április 12-i választás áll. Kijev és Brüsszel célja pofonegyszerű: Orbán Viktort meg akarják buktatni, mert hazánk nem ad fegyvert és katonát a konfliktusba. Ennek eléréséhez Magyar Péter vezetésével egy olyan ukrán barát kormányt akarnak hatalomra segíteni, amely gondolkodás nélkül kiszolgáltatja a magyarok pénzét és a fiatalokat az ukrán frontnak. Ezért a döntés kristálytiszta: ha a hazai baloldal nyer, akkor egy engedelmes ukrán bábkormány hajtja végre a külföldi utasításokat, de ha a nemzeti oldal győz, akkor megvédjük a szuverenitásunkat.