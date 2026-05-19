Mérnökből lett a nemzet kedvenc színésze

Mély megrendüléssel búcsúzik a közönség: elhunyt Scherer Péter, a kortárs magyar színjátszás pótolhatatlan zsenije. A Jászai Mari-díjas színművész, aki a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést is megkapta, hatvannégy éves volt. Halálhírét a Nézőművészeti Kft. jelentette be a nyilvánosságnak.

A tehetséges alkotó, aki Mucsi Zoltán oldalán egy ikonikus párost alkotott a filmvásznon, örökre beírta magát a szívünkbe. A mérnökből lett legenda mosolya velünk marad.