Magyar Péter hívei szerint nem gond, hogy a pártelnök egy olyan bulin vett részt, ahol drog is volt

A hosszúra nyúlt mulatozás utolsó állomása a sokak által megismert szoba volt, ahol 2024 augusztusában véget ért Magyar Péter bulimaratonja. A Tisza Párt elnöke megerősítette, hogy a lakásban, ahova Vogel Evelinnel érkezett, kábítószer is volt.

A fénykép a radnaimark.hu oldalon jelent meg, Magyar Péter ezután kezdett heves magyarázkodásba. Azóta frissült az ominózus weboldal, a képhez Magyar Pétertől idéztek: ,,Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, de az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam." Majd megjelent egy rejtélyes kérdés: ,,BIZTOS?"

Magyar Péter támogatóit arról kérdeztük, hogy szerintük probléma-e, hogy a pártelnök olyan buliban vett részt, ahol kábítószer is volt. Egy szimpatizáns szerint az egész ügy egy kitaláció, de akadt olyan is, aki szerint nem is Magyar Péter volt ott a botrányos bulin, hanem csak a hasonmása.

Azt már Csercsa Balázs, a Tiszából korábban kilépő egyházügyi vezető mondta, hogy Magyar Péter szórakozási szokásai sok Tisza-szimpatizánsnál felháborodást keltett.