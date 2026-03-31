Így dühöngött Magyar Péter Radnai Márkék miatt egy újabb kiszivárgott hangfelvételen

A hangfelvétel tanúsága szerint a Magyar Péter nehezen viselte, hogy bizalmasai – köztük Radnai Márk és Tarr Zoltán – úgymond „irányítják az életét”, és beleszólnak magánéleti döntéseibe.

A párbeszédből kiderül, hogy egy korábbi hétvégén a stáb biztonsági és kommunikációs okokból külön szobába osztotta be a párt, amit Magyar Péter éles kritikával illetett, „szájkaraténak” minősítve a döntést.

A politikus sérelmezte, hogy munkatársai nem kezelik felnőttként, és ironikusan reagált Vogel Evelin azon felvetésére, miszerint Radnait „seggbe kellene rúgni”.

A felvételt közzétevő oldal szerint a sorozat folytatódik, és további belső információkat ígérnek a Tisza Párt hátországáról és belső konfliktusairól.