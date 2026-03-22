NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Milliárdok a „szabadságharcosoknál” – Menczer Tamás megmutatta a Loupe-biznisz valódi arcát

Milliárdok a „szabadságharcosoknál” – Menczer Tamás megmutatta a Loupe-biznisz valódi arcát

Menczer Tamás közösségi oldalán rántotta le a leplet a baloldali „művészvilág” és a külföldi finanszírozás összefonódásáról. A politikus szerint az ukránpárti propaganda továbbra is elképesztően jövedelmező üzletág a hazai „demokrácia-élharcosok”, Molnár Áron és Lengyel Tamás számára.

  • Hírek
  • 10 perce
  • Frissítve: 8 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Kovács Attila
Vágólapra másolva!

Miközben a Loupe Színházi Társulás és a Szabad Színházért Alapítvány nevében mikroadományokat gyűjtenek a „diktatúra” elleni harchoz, a háttérben százmilliók, sőt milliárdok vándorolnak hozzájuk - mutatott rá a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

Menczer Tamás kiemelte: "a papír alján ott díszeleg Volodimir Zelenszkij virtuális aláírása és a Magyar Péternek küldött üdvözlet is." 

A kék-sárga póló tehát csak a felszín, a cél pedig továbbra is a magyar kormány gyengítése külföldi pénzből. Úgy tűnik, a háborúpárti retorika megfizethetetlen, minden másra ott a „hrivnyabaloldal” és a jól jövedelmező függetlenség mítosza

 

– fogalmazott a Tűzfalcsoport bejegyzésére hivatkozva.

 

