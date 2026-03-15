„Nem a kiskakasok ideje jött el!” Budai Gyula kőkeményen üzent a Békemenet végéről

A Békemenet hömpölygő tömegében Budai Gyula rávilágított, hogy a nemzeti összefogás az egyetlen pajzsunk a külső agresszióval szemben. A képviselő szerint az ukrán olajblokád és a Török Áramlat elleni támadások közvetlenül veszélyeztetik hazánk ellátását, miközben a kormányfőt és családját életveszélyes fenyegetések érik Kijev irányából. Budai Gyula hangsúlyozta: a sorsdöntő április 12-i választás tétje, hogy belesodródunk-e az ukrán háborúba, vagy megőrizzük szuverenitásunkat. Nem engedhetjük, hogy egy ukrán barát kormány kerüljön hatalomra, amely kiszolgáltatná az országot az idegen érdekeknek. A szuverenitásunk védelme érdekében olyan tapasztalt vezetőre van szükségünk, mint Orbán Viktor, aki a nagyhatalmi centrumokkal is szót ért, és képes megakadályozni, hogy egy ukrán bábkormány romba döntse az eredményeinket.