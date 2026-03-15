„Nem fogunk megijedni!” Tuzson Bence elárulta, miért a mostani a legfontosabb Békemenet

A Békemenet végeláthatatlan sorai között Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy a nemzeti egység a legerősebb válaszunk a sorsfordító időkben. Az igazságügyi miniszter szerint az ukrán olajblokád és a kormányfőt ért életveszélyes fenyegetések ellenére Magyarország nem fog meghajolni idegen hatalmak előtt. Kijelentette, hogy a szuverenitásunk védelme a legfontosabb, és az országnak nem egy ukrán barát kormány irányítására van szüksége. A sorsdöntő április 12-i választás tétje a gyermekeink jövője, ezért alapvető érdekünk, hogy ne egy ukrán bábkormány kerüljön hatalomra. Tuzson Bence kiemelte: Orbán Viktor állja a sarat a nyomással szemben, és a békés tömeg ereje bizonyítja, hogy a magyarok számára a nemzeti érdek az első.