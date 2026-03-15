A minden idők legnagyobb békemenete nem csupán egy történelmi emlékezés, hanem kőkemény politikai iránymutatás a nagyvilágnak. A tömeg sűrűjéből bejelentkező Németh Balázs határozottan rávilágított, hogy az áprilisi választás igazi tétje a háború vagy béke kérdése. A pesti oldalon hömpölygő százezres embertömeg azt üzeni Brüsszelnek és Kijevnek: mi magunk döntünk a sorsunkról. A képviselőjelölt a híres piros postaláda segítségével gyűjtötte a felháborodott magyarok üzeneteit az ukrán elnöknek, követelve, hogy azonnal nyissák meg a barátság kőolajvezetéket, és a kijevi vezetés ne szórakozzon a magyarokkal. A nemzeti összefogás hatalmas ereje garantálja, hogy kizárólag Orbán Viktor és a jelenlegi, szuverén kormány mentheti meg a hazánkat attól, hogy belesodródjunk egy idegen fegyveres konfliktusba.