„Nincs más utunk, csak a magyar út!” Szatmáry Kristóf drámai szavai a Békemenet sűrűjéből

A Békemenet végtelen emberáradatában Szatmáry Kristóf rávilágított, hogy a nemzeti összefogás a legerősebb válaszunk a sorsfordító időkben. A képviselő szerint, amikor sajnos belül is van ellenség, még nagyobb szükség van az egységre, hogy megmutassuk az országnak és a világnak a valódi magyar erőt. Az ukrán olajblokád és a kormányfőt ért életveszélyes fenyegetések árnyékában a szuverenitásunk védelme a legfontosabb feladatunk, hiszen nincs más útunk csak a magyar út. Szatmáry Kristóf hangsúlyozta, hogy a sorsdöntő április 12-i választás alkalmával a magyar nemzet ismét fáklyaként mutathat utat Európának, bizonyítva, hogy a magyar szabadságvágyat semmilyen külső nyomással vagy ukrán barát kormány tervével nem lehet elfojtani.