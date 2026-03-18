Orbán Viktor szerint a Tisza Párt számára keserű ébredést hozott a kormánypárti mozgósítás

Miközben az országjárás a Békemenet szellemi erejével söpör végig a megyéken, a politikai paletta baloldalán egyre feszültebb a hangulat. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt számára kijózanító a nemzeti oldal mozgósítása, de a valódi kérdés a színfalak mögött dől el: vajon meddig tartható fenn az az ellenzéki irányvonal, amely a magyar vállalkozások létbiztonságát és az olcsó energiát áldozná fel egy távoli konfliktus oltárán?
A Békemenet megmutatta azt az erőt, ami után Orbán Viktor szerint keserű lesz az ébredés a Tisza Párt számára. A nemzeti szuverenitás megőrzése forog kockán, miközben az ellenzéki ukránbarátság miatt az olcsó energiahordozók elvesztését kockáztatjuk. A sorsdöntő áprilisi választás tétje, hogy a magyar gazdaság motorja leáll-e a háborús pszichózis miatt, vagy megőrizzük stabilitásunkat a globális viharok közepette is.