Rétvári Bence a Békemeneten: Csak Orbán Viktor a garancia a békére és a magyarok pénzére

A Békemenet monumentális tömegében Rétvári Bence rávilágított, hogy a nemzet ereje a legnehezebb időkben mutatkozik meg igazán. Az államtitkár szerint az ukrán olajblokád és a kormányfőt ért életveszélyes fenyegetések egyértelműen a választások befolyásolását szolgálják. Kijev és Brüsszel közös célja, hogy egy engedelmes bábkormányt ültessenenek a hatalomba, de a magyarok nem hagyják magukat zsarolni. A szuverenitásunk védelme ma nem csupán politikai jelszó, hanem a fizikai biztonságunk záloga. Ahogy a politikus fogalmazott, a sorsdöntő április 12-i választás tétje a háború vagy béke, és a budapesti utcákat elborító embertömeg bizonyítja, hogy a józan ész pártján állunk.