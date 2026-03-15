Szijjártó Péter a Békemeneten: Az ukrán olajblokád és a zsarolás korszaka véget ér

A Békemenet végeláthatatlan soraiban elhangzott beszédében Szijjártó Péter rávilágított, hogy hazánk kőkemény hibrid hadműveleteket kénytelen elviselni. A miniszter szerint az ukrán olajblokád nem csupán gazdasági kérdés, hanem nyílt politikai agresszió, amelynek célja a magyar kormány megbuktatása. Kijelentette, hogy a szuverenitásunk védelme érdekében minden eszközzel felveszik a harcot a zsarolás ellen, és nem engedik, hogy egy ukrán barát kormány kerüljön hatalomra. A sorsdöntő április 12-i választás tétje a háború vagy béke, hiszen Kijev és Brüsszel egy engedelmes ukrán bábkormány beiktatásán fáradozik. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az életveszélyes fenyegetések ellenére Magyarország büszkén áll a lábán, és a nemzeti összefogás ereje garantálja, hogy a magyar út maradjon az egyetlen járható út hazánk számára.