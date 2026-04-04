Az Egyesült Államok alelnökének budapesti útjának híre bejárta a világsajtót

Nagy nemzetközi visszhangot váltott ki az Egyesült Államok alelnökének közelgő budapesti útja. A Reuters, a The Kyiv Independent és a The European Conservative is cikkezett az eseményről.

  • 2026. április 04., szombat 13:38
  • Frissítve: 2026. április 04., szombat 13:40
  Forrás: HírTV
  • Fotó: Joshua Sukoff
A Reuters arra hívta fel a figyelmet, hogy JD Vance a magyar parlamenti választások előtt látogat a fővárosba. A The Kyiv Independent arról cikkezik, hogy az amerikai elnök nemrég nyilvánosan nevezte erős és sikeres vezetőnek Orbán Viktor miniszterelnököt. A The European Conservative pedig arról ír, hogy Vance látogatása a Trump-adminisztráció támogatásának újabb jele lehet Orbán Viktor felé.

Magyarics Tamás Amerika-szakértőt arról kérdeztük, hogy mi a jelentősége annak, hogy az amerikai alelnök hazánkba látogat, illetve mennyiben jelenti a látogatás Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolatának a megerősítését, következő fejezetét?

 

