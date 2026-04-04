Nem csillapodik Panyi Szabolcs kémbotránya

Panyi Szabolcs, a Direkt 36 újságírója korábban azzal dicsekedett, hogy bizalmas kapcsolatot ápol a Tisza Párt külügyi szakértőjével, Orbán Anitával. Akkor az is kiderült, hogy megadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy uniós ország állami szervének.

A Panyi Szabolcs körül kirobbant botrány továbbra sem csendesül, egy újabb hangfelvételből az is kiderült, hogy az újságíró információi honnan származnak. A legfrissebb felvételen pedig az is elhangzik, hogy Panyi Szabolcs még Magyar Péterrel is egyeztetett. A Tisza Párt elnöke Híradónk kérdésére korábban még tagadta, hogy ismeri az újságírót.

Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője kiemelte, hogy a Panyi Szabolcs körül kialakult kémbotrányban folyamatosan új információk látnak napvilágot, amelyek egyre terhelőbbek a Tisza Pártra nézve. Elmondta, hogy a Panyi Szabolcs-féle ügyből világosan kiderül, hogy egy olyan hálózat jelent meg Magyarországon, amely a brüsszeli, berlini és a kijevi érdekeket hivatott kiszolgálni. A politikus hangsúlyozta, hogy április 12-én a magyar emberek arról döntenek, hogy a külföldi nyomásnak engedő politikai formációt, vagy a magyar érdekeket védő nemzeti kormányt választják.

