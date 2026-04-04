Meghosszabbítja az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentést Olaszország

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter közölte, hogy ennek fedezésére 500 millió eurót különített el a kormányzat. Giorgia Meloni miniszterelnök Szaúd-Arábiába utazott, hogy tárgyaljon az energiaellátásról az Öböl-országokkal.

  2026. április 04., szombat 12:59
  Forrás: HírTV
  • Fotó: Cristian Storto
Egyre súlyosabb helyzetbe kerül Európa energiaellátása, az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt folyamatosan emelkednek az üzemanyagárak. Az olasz kormány május 1-ig meghosszabbította a benzin és a gázolaj jövedéki adójának csökkentését, az ellenzéki politikusok azonban élesen bírálják a bejelentett intézkedéseket.

Az olasz fuvarozók érdekképviseletei több napos sztrájkot hirdettek április 20-25. között, a kormány ezt kívánja elkerülni az újabb jövedéki adó csökkentéssel. Korábban az intézkedések ellenére ismét emelkedtek az üzemanyagárak, kutaknál a gázolaj ára túllépte a literenkénti 2 eurót, ami Olaszországban lélektani határnak számít. Az olasz parlament a héten újabb intézkedést fogadott el, amely a családok és a vállalkozások villamosenergia- és gázköltségeinek csökkentését célozza: a rászoruló családok 115 eurós, vagyis mintegy 46 ezer forintos támogatást kapnak.

Georgia Meloni az iráni háború kitörése óta első európai vezetőként a Közel-Keletre utazott, hogy tárgyaljon az energiaellátásról az Öböl-országokkal.

 

