A Tisza Párt szimpatizánsainak megnyilvánulása bűncselekmény gyanúját is felveti

Provokátorok próbálták megzavarni Orbán Viktor szombathelyi országjárását. A tüntetők trágár bekiabálásokkal, plakátokkal és sípokkal igyekeztek hergelni az eseményre érkezőket.

A demonstrálók folyamatosan zaklatták a jelen lévő riportereket, köztük kolléganőnket is, akire obszcén megjegyzéseket tettek. Egy másik férfi pedig egyenes kirántotta riporterünk kezéből a mikrofont és ordítozásba kezdett. De volt olyan résztvevő is, aki szintén akadályozta kollégánk munkáját. Bohár Dánielt, a Patrióta munkatársát pedig veréssel fenyegette meg az egyik tiszás provokátor Szombathelyen.

A Híradónk által megkérdezett alkotmányjogász szerint a Tisza Párt szimpatizánsainak megnyilvánulásai bűncselekmények gyanúját is felvetik. Ifj. Lomnici Zoltán hozzátette, hogy a hatóságoknak fel kell lépnie, ugyanis nem fér bele, hogy 2026-ban politikusok, valamint aktivisták egy ilyen agresszív magatartásformát mutassanak.