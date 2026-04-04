Már a legrosszabb forgatókönyvre készül az Európai Unió

Súlyosbodik az energiaválság

Már a legrosszabb eshetőségre készül az Európai Unió energiaügy biztosa a közel-keleti helyzet miatt. Dan Jörgensen a Financial Times-nak adott interjúban elmondta, hogy az energiaárak nagyon hosszú ideig magasabbak lesznek. Megismételte, hogy mindezek ellenére az EU-s jogszabályokban idén nem lesz változás, és továbbra sem térnek vissza az orosz energiahordozókhoz.

Az Európai Bizottság felhívást is intézett az európai polgárokhoz, hogy ha tehetik, akkor dolgozzanak otthonról, és minél kevesebbet utazzanak autóval és repülővel. Az energiaügyi biztos leszögezte, hogy egyelőre nem látszik a válság vége. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy Brüsszelben továbbra is ideológiai kérdésként tekintenek az energiaellátásra.

A régióban folyamatosan emelkednek az üzemanyagárak

Csehországban maximalizálják a kereskedők nyereséget, emellett csökkentik a gázolaj jövedéki adóját is. Magyarországon már márciusban csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, majd ezután védett árat is bevezettek a benzinkutakon. Utóbbi intézkedés eltörlésére az Európai Bizottság levélben szólította fel a magyar kormányt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozottan visszautasította a brüsszeli vezetés követelését.

Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója is nyilatkozott

Látható, hogy az Európai Unió már nyíltan egy elhúzódó energiaválsággal számol. Mikor következhet be az a forgatókönyv, hogy korlátozni kell a dízelt vagy a kerozint?

A miniszterelnök pedig azt hangsúlyozta, hogy vissza kell utasítani azokat a terveket, amelyek szerint le kell válni az orosz energiáról, sőt, azt is kijelentette, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat Brüsszel azonnal függessze fel. Az Európai Unió továbbra is kiáll a leválás mellett, de meddig írhatja felül az ideológia a realitást?

Közben Magyarországon a kormány a védett ár bevezetésével próbálja mérsékelni az áremelkedés hatását a háztartásokra, az Európai Bizottság azonban felszólította Magyarországot, hogy törölje el ezt az intézkedést. Milyen hatása lenne ennek hazánkban?