Ruff Bálint már a választás éjszakáján fenyegetőzött

Ruff Bálint lesz a miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a Partizán csatornájától érkezik. Magyar Péter azt mondta: egyszerű feladata lesz az új miniszternek: ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Ruff a volt MSZP-s szegedi Botka László és Pikó András kampányaiban is aktív szerepet vállalt. Emellett a Bajnai Gordonhoz és köreihez köthető DatAdat telefonos kampányával is összefüggésbe hozható. Ruff Bálint leendő miniszter már a választás estéjén fenyegetőzött.