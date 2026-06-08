Vádat emelne Orbán Viktor belső köre ellen az Integritás Hatóság elnöke

Biró Ferencet tavaly év elején még hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, aki akkor tagadta az ellene felhozott vádakat.

Több szabályozási módosítást is kezdeményezett az Integritás Hatóság elnöke, amikor másfél évvel ezelőtt Bóka Jánossal és Tuzson Bencével egyeztetett - erről a Fidesz országgyűlési képviselője számolt be. Tuzson Bence elmondta, Biró Ferenc többek között azt szerette volna elérni, hogy neki mentelmi joga, és az eddigi vizsgálati helyett nyomozati jogköre legyen. A fideszes politikus hangsúlyozta, ők viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy az eredeti szabályozás maradjon.