Olaszországban szinte mindennaposak a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekmények

Egyre több a probléma a másodgenerációs olasz állampolgárokkal, akik bevándorló háttérrel rendelkeznek. A szexuális erőszakról szóló hírek mára szinte mindennaposak, péntek éjszaka egy 16 éves lányt erőszakolt meg egy 21 éves marokkói Avezzano-ban. De nem csak a nők, hanem a férfiak is veszélyben vannak.

A baloldal szerint szükség van a bevándorlókra, mert majd ők fizetik ki az olaszok nyugdíját egyszer. A jobboldalon egészen máshogy látják a probléma megoldását. A Mattei-terv keretében megállapodásokat kötöttek az afrikai országok egy részével azért, hogy ott tartsák az Európa felé indulókat. Azok pedig, akik már Olaszországban vannak és bűntényt követnek el, megtöltik az ország börtöneit. Egy részük az albániai kiutasítási központokban van, a többiek Olaszországban várják a kiutasítást.

A jobboldal szerint vége lett a nyitott ajtók politikájának és az illegálisan érkezők száma is jelentős csökkenést mutat. 2026 első öt hónapjában az érkezők száma 43%-al csökkent a 2022-es év azonos időszakához képest, 2024-ben és 2025-ben pedig 57%-al csökkent 2023-hoz képest.