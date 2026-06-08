Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt

Ismét kiéleződött a feszültség a Közel-Keleten, Irán ugyanis újabb rakétatámadásokat indított Izrael ellen. Bár a zsidó állam légvédelme a rakéták nagy részét elfogta, a kialakult helyzet miatt gyülekezési tilalmat rendeltek el és a lakosságot felszólították az óvóhelyek előkészítésére.

Az Izraeli Védelmi Erők megerősítette, hogy válaszul légicsapásokat hajtottak végre Irán nyugati és középső részén. Tájékoztatásuk szerint az izraeli légierő katonai célpontokat támadott az érintett területeken. Robbanásokról számoltak be Teheránban, Tabrizban és Iszfahánban is. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint Irán két hónap után megszegte az érvényben levő tűzszünetet, a hadsereg a támadássorozat során csapást mért egy iráni ipari létesítményre is.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint Izrael akciójáért az Amerikai Egyesült Államokat terheli a felelősség. Az amerikai elnök azonban az elmúlt időszakban többször is megpróbálta mérsékelni a két ország közötti katonai fellépéseket. Donald Trump ismételten a támadások azonnali leállítására szólította fel a feleket, Washington ugyanis attól tart, hogy Izrael lépéseivel meghiúsíthatja az USA és Irán közötti tárgyalásokat.