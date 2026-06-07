Nagy vihart kavarhat az új oktatási reform

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumoknak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát - jelentette ki az oktatási miniszter egy interjúban. Lannert Judit a Balzac diákmédiának arról beszélt, hogy nem támasztják alá a kompetenciamérések, hogy ezekben az intézményekben jobban fejlődnének a gyerekek, mint a hagyományos általános iskolákban. A tárcavezető szerint felül kell vizsgálni az iskolatípusok létjogosultságát, amit elsősorban társadalom-politikai és nem oktatási kérdésnek tart.