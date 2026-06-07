Nagy vihart kavarhat az új oktatási reform

Radikális átalakításra készülhet az új oktatási és gyermekügyi miniszter: Lannert Judit a magyar hagyománynak tekinthető érettségi rendszert XXI. századi kompetenciák mentén reformálná meg, miközben komoly kritikával illette a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat. A tárcavezető szerint a kompetenciamérések adatai egyértelműen bizonyítják, hogy ezek az intézmények nem fejlesztik gyorsabban a gyerekeket, csupán a társadalmi elit kiszelektálására és pozíciójának bebetonozására szolgálnak. A csökkenő gyereklétszám miatt a jelenlegi felvételi rendszer amúgy is egyre céltalanabbá válik, így a minisztérium hamarosan napirendre tűzi a kérdést.