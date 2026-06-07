Kiemelt videók
undefined

Nagy vihart kavarhat az új oktatási reform

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumoknak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát - jelentette ki az oktatási miniszter egy interjúban. Lannert Judit a Balzac diákmédiának arról beszélt, hogy nem támasztják alá a kompetenciamérések, hogy ezekben az intézményekben jobban fejlődnének a gyerekek, mint a hagyományos általános iskolákban. A tárcavezető szerint felül kell vizsgálni az iskolatípusok létjogosultságát, amit elsősorban társadalom-politikai és nem oktatási kérdésnek tart.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Radikális átalakításra készülhet az új oktatási és gyermekügyi miniszter: Lannert Judit a magyar hagyománynak tekinthető érettségi rendszert XXI. századi kompetenciák mentén reformálná meg, miközben komoly kritikával illette a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat. A tárcavezető szerint a kompetenciamérések adatai egyértelműen bizonyítják, hogy ezek az intézmények nem fejlesztik gyorsabban a gyerekeket, csupán a társadalmi elit kiszelektálására és pozíciójának bebetonozására szolgálnak. A csökkenő gyereklétszám miatt a jelenlegi felvételi rendszer amúgy is egyre céltalanabbá válik, így a minisztérium hamarosan napirendre tűzi a kérdést.

 

Továbbiak a témában