Éles vita folyt a migrációs paktumról a Parlamentben

Már 2024-ben is foglalkoztatta Magyar Pétert a bevándorlás kérdése. A migrációs paktum életbe lépése előtt pár nappal az Országgyűlésben is éles vita alakult ki a paktumról.

A KDNP országgyűlési képviselője, Juhász Hajnalka szerint az Európai Bizottság döntését végre fogják hajtani Magyar Péterék.

Terel a miniszterelnök - erről már a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszélt. Toroczkai László figyelmeztette Magyar Pétert, hogy jelenleg vissza kell küldeni a migránsokat Szerbiába, viszont a paktum értelmében már itt kell majd őket tartani Magyarországon az esetleges eljárás idejére.

Magyar Péter be akarja csapni a magyarokat - ezt már a Fidesz országgyűlési képviselője mondta. Németh Balázs rámutatott, hogy a miniszterelnök szerint úgy is végre lehet hajtani a migrációs paktumot, hogy hazánk nem fogad be bevándorlókat. A politikus emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány alatt a magyar emberek döntést hoztak, így jelenleg nincsenek illegális bevándorlók Magyarországon.