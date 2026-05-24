Elképesztő tempóban hízik az állam – 55 új vezetőt ültettek a nyakunkba

Az új elit spórolása olyan, mint amikor a nagybácsi a tortát vékonyabb, de sokkal több szeletre vágja. A Tisza-kormány hangos reformokat és kisebb államot ígértek a kampányban, ehhez képest Magyar Péter most 55 államtitkár eskütételét vezényelte le.

A kormányzati bürokrácia karcsúsítása helyett ez inkább az új politikai elit pozícióosztása gyanúját kelti. A rekordszámú kinevezés a minisztériumokban komoly aggályokat vet fel: vajon ki fogja ezt kifizetni?