Orbán Anita a rendszer átalakításáról beszélt egy olasz lapnak

A Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén vett részt Rómában az olasz miniszterelnök-helyettes meghívására Orbán Anita. A külügyminiszter a Corriere della Sera című lapnak adott interjújában elmondta, nagy változás zajlik a gondolkodásmód terén. Arra a kérdésre, hogy mi a válasza azok számára akik most attól tartanak hogy a „rezsimváltás” érdekében ugyanazokat a kiskapukat használják, mint az előző kormány Orbán Anita azt felelte, ők törvényes eszközökkel próbáljuk megváltoztatni a rendszert. Mint fogalmazott, az előző hatalom ugyanis gyakorlatilag elfoglalta az államot, miután saját bábjait helyezte számos állami intézmény élére.