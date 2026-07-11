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Orbán Anita a rendszer átalakításáról beszélt egy olasz lapnak

A Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén vett részt Rómában az olasz miniszterelnök-helyettes meghívására Orbán Anita.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén vett részt Rómában az olasz miniszterelnök-helyettes meghívására Orbán Anita. A külügyminiszter a Corriere della Sera című lapnak adott interjújában elmondta, nagy változás zajlik a gondolkodásmód terén. Arra a kérdésre, hogy mi a válasza azok számára akik most attól tartanak hogy a „rezsimváltás” érdekében ugyanazokat a kiskapukat használják, mint az előző kormány Orbán Anita azt felelte, ők törvényes eszközökkel próbáljuk megváltoztatni a rendszert. Mint fogalmazott, az előző hatalom ugyanis gyakorlatilag elfoglalta az államot, miután saját bábjait helyezte számos állami intézmény élére.

 

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