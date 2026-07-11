Stumpf István: A Tisza-kormány megsemmisíti a köztársasági elnöki intézményt

Stumpf István volt alkotmánybíró, korábbi kancelláriaminiszter volt Velkovics Vilmos vendége a Vezércikk café legújabb adásában. A beszélgetésben egyebek mellett azt elemezték, hogy a Tisza Párt működése milyen hatással lehet a hazai demokratikus intézményrendszerre, valamint szóba került az MTVA-nál történt tiltakozó akció és a jobboldali influencerként ismert Szakács István előállításának ügye is.

Főbb témák:

Tégláról téglára? – A Tisza párt szisztematikusan bontja le a hazai demokrácia alapköveit

Elhallgattatás – Elsötétítették az MTVA-t, bilincsben vitték el a jobboldali influencert



