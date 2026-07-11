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Stumpf István: A Tisza-kormány megsemmisíti a köztársasági elnöki intézményt

Stumpf István beszélgetett Velkovics Vilmossal a Vezércikk café legújabb adásában.

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Stumpf István volt alkotmánybíró, korábbi kancelláriaminiszter volt Velkovics Vilmos vendége a Vezércikk café legújabb adásában. A beszélgetésben egyebek mellett azt elemezték, hogy a Tisza Párt működése milyen hatással lehet a hazai demokratikus intézményrendszerre, valamint szóba került az MTVA-nál történt tiltakozó akció és a jobboldali influencerként ismert Szakács István előállításának ügye is.

Főbb témák: 

Tégláról téglára? – A Tisza párt szisztematikusan bontja le a hazai demokrácia alapköveit

Elhallgattatás – Elsötétítették az MTVA-t, bilincsben vitték el a jobboldali influencert


 

 

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