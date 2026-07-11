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Fidesz: A módosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti

A Komment Extra vendégei ezúttal Szabó László kommunikációs szakember, producer, Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója, Kovács András, a Mandiner újságírója, valamint Pulai András, a Publicus stratégiai igazgatója voltak. A beszélgetésben a hét legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeit, valamint azok politikai és társadalmi hatásait elemezték.

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A műsorban egyebek mellett arról beszélgettek, hogy Szűcs Gábor szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal szinte bárkit vizsgálhat, szóba került Szakács István ügye, akit egy Facebook-videója miatt bilincsben vittek el a családja mellől, valamint azt is körbejárták, hogy hová tűnt Bangó Sándor.

Vendégek: 

  • Szabó László kommunikációs szakember, producer
  • Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
  • Kovács András újságíró, Mandiner
  • Pulai András, a Publicus stratégiai igazgatója

 

 

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