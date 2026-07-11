Fidesz: A módosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti

A műsorban egyebek mellett arról beszélgettek, hogy Szűcs Gábor szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal szinte bárkit vizsgálhat, szóba került Szakács István ügye, akit egy Facebook-videója miatt bilincsben vittek el a családja mellől, valamint azt is körbejárták, hogy hová tűnt Bangó Sándor.

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