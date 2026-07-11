Fidesz: A módosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti

A műsorban egyebek mellett arról beszélgettek, hogy Szűcs Gábor szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal szinte bárkit vizsgálhat, szóba került Szakács István ügye, akit egy Facebook-videója miatt bilincsben vittek el a családja mellől, valamint azt is körbejárták, hogy hová tűnt Bangó Sándor.
Vendégek:
- Szabó László kommunikációs szakember, producer
- Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
- Kovács András újságíró, Mandiner
- Pulai András, a Publicus stratégiai igazgatója