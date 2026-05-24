Élő kapcsolás az elemzővel - Dornfeld László

A Tisza Párt jogalkotási kísérlete olyan, mint a kontár kőműves munkája: kívülről talán csillog, de az alapokat teljesen szétveri. Egy élő televíziós kapcsolás során Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője rámutatott a friss alaptörvény-módosítási tervezet jogi és szuverenitási buktatóira. Ha a keresztény kultúra és önazonosság védelme kikerül a szövegből, az olyan nemzeti érdekek feladását jelenti, amelyet a szavazók többsége aligha kért az új hatalomtól.