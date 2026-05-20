Kárpátalja került a magyar–ukrán egyeztetések középpontjába

Megkezdődtek a magyar-ukrán egyeztetések – közölte a külügyminiszter.

Orbán Anita Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és miniszterelnök-helyettessel tárgyalt. A magyar tárcavezető azt mondta: Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, a kárpátaljai magyar közösség jogainak garantálása pedig kiinduló pont lehet a diplomáciai kapcsolatok újraépítésében.

Az egykori külgazdasági és külügyminisztérium volt államtitkára úgy fogalmazott: a helyi magyar szervezeteket is be kell vonni, ugyanis nélkülük nem lehet a külhoni magyarokról egyeztetni.